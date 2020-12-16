Медсестра из «красной зоны» получила посмертно медаль Луки Крымского

Губернатор Челябинской области вручил государственные награды

В среду, 16 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды медицинским работникам. Речь идет о врачах, медсестрах и санитарках больниц, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также Текслер присвоил почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области», «Почетный гражданин Челябинской области» и наградил знаками отличия работников медицины. Одна из наград нашла героя посмертно.

По Указу Президента России медалью Луки Крымского награждена старшая медицинская сестра челябинской ГКБ № 8 Татьяна Миронова. На Южном Урале она первая удостоена этой высокой награды. К сожалению, до церемонии награждения женщина не дожила. Татьяна Миронова работала в «красной зоне» инфекционного отделения № 1 и сама заразилась коронавирусом. Болезнь медика была тяжелой, 17 октября медсестра умерла.

«Уходящий 2020 год был для всех нас очень непростым. Он оставил после себя много трагических страниц. Болью в сердце отзывалась каждая новость о потерях из-за коронавируса. На медали Луки Крымского высечены слова: „За верность долгу и силу духа“. Это девиз настоящих героев, тех, кто всего себя посвящает людям и не страшится трудностей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Участники торжественной церемонии почтили память Татьяны Мироновой и других медицинских работников, умерших от коронавируса, минутой молчания.