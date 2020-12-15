Коронавирус оборвал жизнь настоятеля храма в элитном поселке Челябинска

Ушёл из жизни батюшка Александр Погудин.

Челябинский храм Всех Святых в элитном поселке Тарасовка на окраине Челябинска потерял своего духовного лидера. В ночь на вторник, 15 ноября, ушёл из жизни его настоятель Александр Погудин.

«Просим молитв об упокоении иерея Александра Погудина, настоятеля храма Всех Святых! Батюшка долго боролся с последствиями коронавируса. Ушёл сегодня ночью»,

— сообщили в Челябинской епархии.

Храм Всех Святых в поселке Тарасовка, расположенный у Шершневского кладбища, был освящён в 2016 году. В храме регулярно совершаются церковные службы и таинства. Действует воскресная школа. Все прихожане скорбят об уходе Александра Погудина.