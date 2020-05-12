Масочный режим начал действовать в Челябинской области

В любых общественных местах необходимо находиться в маске.

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В Челябинской области, как и во многих регионах Российской Федерации, введен масочный режим. Действовать он начал сегодня, 12 мая 2020 года. Он предполагает, что жители области обязательно будут надевать маски в общественных местах. Это необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

«Маска защищает нас от тех, кто болеет, может наши дыхательные пути защитить. Кроме того, она защищает других людей от нас, если мы болеем респираторной инфекцией. Сейчас много бессимптомных случаев заболевания, вирус может выделяться от большого количества людей во внешнюю среду, поэтому маска не помешает. Все правила, которые сейчас есть, в современных условиях должны быть как азбука», — рассказала сайту «Первый областной» о том, для чего нужны маски заведующая кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмила Ратникова.

Дефицит масок в аптеках правительство региона постарается решить с помощью новой линии по их производству, приобретенную за счет средств «Русской медной компании» для региона.

«Мы проводим мониторинг, сейчас в продаже есть маски и за 20 с лишним рублей. Мы будем предлагать маски приблизительно за 15 рублей. Это будет только часть рынка, но мы будем пытаться насытить более полно. Не хотели бы здесь спекуляций, поэтому будем делать это через государственные аптеки. К тому же, рассчитываем, что стоимость масок, как и во всех регионах, будет снижаться из-за того, что в стране наращивают объемы их производства», — ранее сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На данный момент вся государственная аптечная сеть снабжена одноразовыми масками. В продаже комплекты по пять и десять штук, цена одной маски — 15 рублей.

Глава региона подчеркнул, что цель введения масочного режима — безопасность южноуральцев. Надевать маску необходимо при посещении магазинов, аптек, банков, медицинских учреждений и прочих общественных мест. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.