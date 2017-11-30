/ Новый медиакуб появится в «Тракторе» в декабрьскую европаузу

Директор клуба Иван Сеничев рассказал о подготовке к юбилею.
В конце декабря челябинский «Трактор» отметит свое 70-летие. Этой дате посвящен весь текущий сезон, и руководство клуба обещает устроить по-настоящему масштабные празднования. Одним из важных событий станет появление нового огромного медиакуба под сводами арены. Его изготовят в Словакии.
Еще летом Президент клуба Борис Александрович Дубровский принял решение о его приобретении. Это будет большой и самый современный на сегодняшний день куб, без преувеличения один из лучших в КХЛ. Он изготовлен в Словакии мастерами, делавшими подобные технические шедевры в Аренах Москвы, Санкт-Петербурга, Братиславы, и позволяет донести до зрителей все лучшие цифровые возможности. Видео, графика, новейший контент — все это добавит болельщикам и комфорта, и атмосферы хоккея. Различие между старым и новым легко можно предстваить образно: ламповый телевизор и плазма. В декабрьскую европаузу словацкие специалисты совместно с сотрудниками Арены «Трактор» будут заниматься установкой и настройкой медиакуба, а его презентация пройдет 25 декабря на домашнем матче с минским «Динамо». — рассказал директора клуба Иван Сеничев.
Полное интервью директора «Трактора» читайте по ссылке.
План праздничных мероприятий к 70-летию ХК «Трактор»:
15 декабря 2017 — торжественный прием Губернатора Челябинской области, Президента «Трактора» Бориса Дубровского игроков и сотрудников клуба разных лет
16 декабря 2017 — закрытая вечеринка «Т-70 на старте!» в развлекательном комплексе Nikaland
• Игровые, творческие и фотозоны
• Интеллектуальный паб-турнир
• Премьера документального фильма «Шаг до победы»
• Турниры по боулингу, аэрохоккею и бильярду
• Автограф-сессия с ветеранами и действующими игроками клуба
• Развлекательная шоу-программа «Трактор» зажигает!»
23 декабря 2017 — «Зимние забавы с «Трактором»
• Открытие ретро-катка на площади перед ледовой ареной «Трактор» имени Валерия Белоусова
• Флешмоб в честь дня рождения
• Стилизованный матч с участием игроков и ветеранов «Трактора»
25 декабря 2017 — матч «Трактор» vs «Динамо» Минск. «Трактор» принимает поздравления!
• Презентация нового медиа-куба
27 декабря 2017 — матч «Трактор» vs «Локомотив». 70 лет нашей эры!
• Стилизованная предматчевая программа
• Парад ветеранов «Трактора»
• Закладка «Капсулы времени» к 100-летию клуба