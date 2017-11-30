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/ Новый медиакуб появится в «Тракторе» в декабрьскую европаузу

Новый медиакуб появится в «Тракторе» в декабрьскую европаузу

Директор клуба Иван Сеничев рассказал о подготовке к юбилею.
сегодня в 11:58
  |  Общество

В конце декабря челябинский «Трактор» отметит свое 70-летие. Этой дате посвящен весь текущий сезон, и руководство клуба обещает устроить по-настоящему масштабные празднования. Одним из важных событий станет появление нового огромного медиакуба под сводами арены. Его изготовят в Словакии.

Еще летом Президент клуба Борис Александрович Дубровский принял решение о его приобретении. Это будет большой и самый современный на сегодняшний день куб, без преувеличения один из лучших в КХЛ. Он изготовлен в Словакии мастерами, делавшими подобные технические шедевры в Аренах Москвы, Санкт-Петербурга, Братиславы, и позволяет донести до зрителей все лучшие цифровые возможности. Видео, графика, новейший контент — все это добавит болельщикам и комфорта, и атмосферы хоккея. Различие между старым и новым легко можно предстваить образно: ламповый телевизор и плазма. В декабрьскую европаузу словацкие специалисты совместно с сотрудниками Арены «Трактор» будут заниматься установкой и настройкой медиакуба, а его презентация пройдет 25 декабря на домашнем матче с минским «Динамо». — рассказал директора клуба Иван Сеничев.

Полное интервью директора «Трактора» читайте по ссылке.

План праздничных мероприятий к 70-летию ХК «Трактор»:

15 декабря 2017 — торжественный прием Губернатора Челябинской области, Президента «Трактора» Бориса Дубровского игроков и сотрудников клуба разных лет

16 декабря 2017 — закрытая вечеринка «Т-70 на старте!» в развлекательном комплексе Nikaland

• Игровые, творческие и фотозоны
• Интеллектуальный паб-турнир
• Премьера документального фильма «Шаг до победы»
• Турниры по боулингу, аэрохоккею и бильярду
Автограф-сессия с ветеранами и действующими игроками клуба
• Развлекательная шоу-программа «Трактор» зажигает!»

23 декабря 2017 — «Зимние забавы с «Трактором»

• Открытие ретро-катка на площади перед ледовой ареной «Трактор» имени Валерия Белоусова
• Флешмоб в честь дня рождения
• Стилизованный матч с участием игроков и ветеранов «Трактора»

25 декабря 2017 — матч «Трактор» vs «Динамо» Минск. «Трактор» принимает поздравления!

• Презентация нового медиа-куба

27 декабря 2017 — матч «Трактор» vs «Локомотив». 70 лет нашей эры!

• Стилизованная предматчевая программа
• Парад ветеранов «Трактора»
• Закладка «Капсулы времени» к 100-летию клуба

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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