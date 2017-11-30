/ КХЛ. «Трактор» принимает нижегородское «Торпедо». Онлайн-репортаж

В ноябре команды уже встречались, сильнее были челябинцы.

1:2



ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

50 мин – Пропускает "Трактор". Первый бросок пришелся во Францоуза, шайба взлетела на ним, опустилась и срикошетила в ворота.

48 мин – Исаев классно нашел Кручинина, тот продвинулся и бросил, попав в судью. Шайба сильно летела и ударила арбитра в шлем. Очень повезло, что в защищенную часть головы пришелся бросок, иначе не миновать травмы. Вроде бы в порядке "полосатый".

48 мин – "Торпедо" чуть больше атакует в последние 2 минуты, "Трактору" выпад сделать не удается.

46 мин – Шипин хорошо выскакивал, заложил корпус, смещался в центр, а бросить не дали.

44 мин – Ураков убежал от Бэйлена, заложил вираж за воротам, но развернуть клюшку не сумел. Шайба вышла на пятак, а там ее "съели" челябинцы.

43 мин – Кручинин в сольном проходе мог шедевр сделать, обманул одного, объехал второго, но бросить не дали. Мог быть гол на загляденье.

42 мин – Пока команды поочередно владеют шайбой, без особой опасности друг для друга. Некое затишье в матче.

41 мин – Третий период стартовал. "Трактор" проиграл вбрасывание, но Никитин сыграл надежно в обороне.



НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 18-15 ; Броски в створ: 12-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 15-6 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 05:54-03:27 ; Штраф: 2-8

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Опасно! Под самый занавес Францоуз отбил бросок, но прямо перед собой. Повезло, что время вышло.

39 мин – "Торпедо" со вбрасывания бросок по воротам, Францоуз из девятки потащил. Очень неожиданно было.

38 мин – Петров плассировался, дал Дугину проверить Францоуза. Павел на месте, надежно ловит шайбу.

37 мин – "Торпедо" в полном составе, очень много удаляется, но "Трактор" не может наказать соперника. Ну никак, ну совсем.

37 мин – Не получается закрепиться теперь в зоне, дважды дали сопернику шайбу вывести игроки "Трактора".

35 мин – Зарубились на пятаке у Галимова, но не сумели челябинцы шайбу запихнуть в ворота.

Удаление. Торпедо. 72. Желдаков Григорий 2 мин. Задержка руками



35 мин – Шипин хорошо получил шайбу, пробросил, но его уложили на лед. Еще 2 минуты большинства для "Трактора"!

34 мин – Вообще-то Мамаеву тоже должны были давать передачу. Но не дали.

Изменение счета: Трактор. 74. Кравцов Виталий ассистенты: 42. Шаров Александр П. В равенстве.



34 мин – Вердикт арбитров: "Помехи вратарю не было, гол"!

34 мин – А судьи опять пошли смотреть "кино". Запрос делает Скудра.

34 мин – ГОООООООЛ! ГООООЛ! Сравнивает "Трактор" с двух попыток! Сначала была штанга, а затем шайбу в ворота добил Виталий Кравцов.

33 мин – Роскошная атака второго звена, завершал ее Виделль, но голкипер каким-то невообразимым образом!

31 мин – Вишневский сильно ударил, шайба от борта выскочила к воротам, но Рыбаков не сумел по скачущей попасть. А момент был хорош.

30 мин – Бэйлен мощнейшим броском вывел одного соперника из строя, но даже атакуя 5 на 3,5 "Трактор" не сумел сравнять счет.

30 мин – "Трактор" в большинстве будет играть минуту и 46 секунд, вышел пятый.

Удаление. Торпедо. 17. Дугин Егор 2 мин. Подножка



29 мин – И еще удаление у гостей. Стало много нарушений, не успевают команды во втором периоде, приходится фолить. Наказан Егор Дугин.

29 мин – Пятый "торпедовец" вышел на лед, и едва гости не забрасывают! В упор не попал в створ нападающий.

29 мин – Довольно много брака сейчас в действиях "Трактора". Особенно в передачах.

Удаление. Трактор. 10. Рыбаков Александр В. 2 мин. Удар клюшкой



28 мин – Минута большинства еще была, но удаление заработал Александр Рыбаков. 4 на 4 играют команды. А наказание за удар соперника клюшкой.

27 мин – Вишневский неплохо бросил, но Галимов видел момент, среагировал четко. А на лед вышел четвертый нижегородец.

27 мин – И снова соперник фолит на Кручинине. Оба удаленных нарушали на Алексее, у "Трактора" 13 секунд в формате 5 на 3.

26 мин – Столярова отпустили 1 в 0, но выручил Францоуз. Дарят моменты сопернику, когда он в меньшинстве.

26 мин – И еще момент! Бэйлен набрасывал, опасно подставлял партнер.

25 мин – И сразу хорошая атака! Гюнге на ползоны на центре дали шайбу, не успел он корпус положить и бросить.

Удаление. Торпедо. 10. Галузин Владимир 2 мин. Задержка клюшкой



25 мин – Кручинин начал в своей зоне обыгрывать, прошло. Затем Алексей пошел вперед и вынудил соперника сфолить. 2 минуты для Галузина, "Трактор" в большинстве.

24 мин – Опасную распасовку в своей зоне "Трактор" устроил, Петров на неточный пас не успел. Но гости не стали наказывать соперника.

Изменение счета: Торпедо. 83. Ураков Кирилл. В равенстве.



23 мин – Счет в матче открыт. Кирилл Ураков взял игру на себя, сместился в центр и бросил мимо Францоуза. Не успел среагировать голкипер, на противоходе.

23 мин – В полном составе "Трактор".

22 мин – Еще одна позиционная попытка от гостей, Григорев угрожал, но бросок сумели отразить. А затем Александр Шаров почти 1 в 0 сумел убежать, в самом-самом конце у него шайбу выбили.

21 мин – Минуту "Трактор" в меньшинстве отстоял.

21 мин – Возобновилась игра, "Торпедо" довольно быстро закрепилоьс в зоне, Дугин угрожал воротам.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 16-13 ; Броски в створ: 8-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-6 ; Блокированные броски: 0-3 ; Силовые приемы: 4-7 ; Время в атаке: 05:17-03:41 ; Штраф: 2-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – И звучит сирена, второй период "Трактору" начинать в меньшинстве.

Удаление. Трактор. 55. Бэйлен Ник 2 мин. Грубость



20 мин – Потасовка на льду! Гарбатт толкнул Бэйлена и получил от него в лицо. Игрок "Торпедо" сразу же рухнул на лед и схватился за лицо. Удаление для американского белоруса на 2 минуты. Очень странно, что только в одну сторону свистнули арбитры.

20 мин – "Трактор" едва не пропустил! Григорьев опасно отдал на пятак, пас прошел, но там не замкнули.

18 мин – Вишневский чуть не привез себе гол. Через пятак начал вылазить, отпустил шайбу и привет. Непозволительно так вести себя защитнику.

17 мин – В равных составах соперники, это большинство было получше первого. На порядок.

16 мин – ШТАНГА! Спасает ворота "Торпедо".

16 мин – Зажал "Трактор" сопреника в зоне, шайба хорошо ходит, все подборы за челябинцами. Наестся соперник должен был.

Удаление. Торпедо. 71. Столяров Геннадий 2 мин. Задержка клюшкой



15 мин – И еще удаление у "Торпедо". Столяров потерял шайбу и, чтобы вернуть, дернул клюшкой соперника.

15 мин – Якуценя по центру оказался с шайбой и зряче бросал, но Галимов тоже не спал и справился.

14 мин – Очень изящно "Торпедо" разрезало зону "Трактора", в последний момент выбили шайбу. Как-то очень легко прошли к воротам.

13 мин – Губарев, Мамаев и Бородкин выдали классный отрезок. Последний дважды заряжал мощно от синей, не пролезла шайба через частокол.

12 мин – Нижегородцы вывалились 2 в 1, передача шла под себя, когда нап уже уходил за ворота. Повезло, что в последний момент Францоуз сориентировался и накрыл шайбу, лежащую в его зоне.

12 мин – "Торпедо" в полном, сразу же атака, но бросить не позволили.

11 мин – "Трактор" в большинстве держит шайбу в своей зоне. Трибуны недовольно свистят.

10 мин – Выиграл "Трактор" вбрасывание, по всей зоне погонял шайбу, но бросить так и не сумел.

Удаление. Торпедо. 31. Захарчук Иван 2 мин. Выброс шайбы



10 мин – Удаление в составе "Торпедо". За выброс шайбы наказан Захарчук. Шанс для "Трактора", Челябинск в этом сезоне неплохо реализует большинство.

9 мин – Интересная атака у "Трактора". Бэйлен коньком слету сыграл, Щехура подхватил и полез обыгрывать, но не удалось. Далее шайбой завладел Виделль, но опять без броска. Зато в следующее мгновение случился очень острый момент, спас Галимов.

8 мин – Черников продрался через двух защитников, зацепился. "Трактор" довел атаку до броска, но попытка Вишневского была абсолютно бесхитростна.

7 мин – Шаров не сумел зацепиться в чужой зоне за шайбу, и "Торпедо" пыталось убежать, но Кручинин сыграл защитника, подстраховал.

6 мин – Францоуз зазевался на выходе за ворота, позволил сзади подойти сопернику. Хорошо, что не дали шайбу вывести на пятак к пустым воротам.

6 мин – Щехура на опережение классно выскочил, обокрал соперника. Все шансы были быстро развить численное преимущество в чужой зоне, но Гюнге не укротил шайбу.

5 мин – Никитин чистый силовой у своего борта, эффектно вмял соперника. Однако "Торпедо" продолжило атаковать, много давят нижегородцы, создают остроту у ворот Францоуза.

4 мин – Паршин зарядил ядро с ползоны, повезло, что не попал в створ.

4 мин – Диктор на арене напомнил, что сегодняшний матч для "Трактора" тысячный в элите чемпионатов России.

3 мин – Четвертое звено "Трактора" на льду, очень хорошо молодые себя проявляют в последних матчах. Но сейчас проспали соперника, и Егор Дугин имел все шансы открыть счет!

2 мин – А "Торпедо" опять такую же атаку: от синей и подставление. Не могут челябинские защитники с пятака соперника выдавить!

1 мин – Бэйлен набрасывал на ворота, там его партнеры пытались зацепиться, чуть не хватило.

1 мин – Первое вбрасывание осталось за гостями, первое звено "Трактора" бросилось в прессинг в чужой зоне, но шайбу отнять не удалось. А в ответном заходе "Торпедо" сыграло очень опасно! Бросок от синей и Гарбатт подставлял, спасли щитки Францоуза.



МАТЧ НАЧАЛСЯ

СОСТАВЫ СОПЕРНИКОВ НА ИГРУ:

"Трактор" (Челябинск):

1 звено: Вишневский - Никитин, Черников - Полыгалов - Якуценя;

2 звено: Шинин - Бэйлен, Гюнге - Щехура - Виделль;

3 звено: Бородкин - Мамаев, Губарев - Рыбаков - Шипин;

4 звено: Исаев – Петров Ал, Кручинин - Шаров - Кравцов.

Вратари: Францоуз, Демченко

"Торпедо" (Нижний Новгород):

1 звено: Желдаков - Григорьев, Гарбатт - Дугин - Даугавиньш;

2 звено: Кинрейд - Шуленин, Столяров - Галузин - Паршин;

3 звено: Сергиенко - Кундратек, Ураков - Мозер - Захарчук;

4 звено: Фаткуллин – Веряев, Грачев - Костицын - Кулемин.

Вратари: Галимов, Лисутин

Сегодня день рождения празднует лучший бомбардир "Трактора" – Пол Щехура. В свою очередь, желаем его здоровья, понимания в семье и, разумеется, побольше заброшенных шайб в составе "черно-белых"!

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! "Трактор" завершает домашнюю серию игрой с "Торпедо". Две недели команды уже встречались в Нижнем Новгороде, тогда победу праздновали гости со счетом 4:1. Голами у челябинцев отметились Рихард Гюнге, Артем Бородкин, а Александр Шаров оформил дубль. Кто выйдет победителем сегодня – покажет игра. Букмекеры считают шансы соперников равными.







