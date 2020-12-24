Медиахолдинг «Первый областной» поздравляет главных людей этого года

Врачи стали героями — 2020

Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» примерили на себя роль Деда Мороза и отправились поздравлять с наступающим Новым годом главных героев всего 2020-го — врачей.Подарки чисто символические, но главное — это креатив и внимание, с которым сотрудники подошли к подаркам.Так например, ведущая телеканала ОТВ Маргарита Хижняк посетила областную клиническую больницу № 3, где ведут ожесточенную борьбу с коронавирусом, и поздравила весь коллектив ОКБ в лице главврача Михаила Вербитского.

«К Новому году мы подготовились, места для больных готовы на всех трех базах нашей больницы, лекарственное обеспечение на должном уровне, бригады, которые будут работать, — расписаны. Все базы будут работать как в обычные рабочие дни»,

— отметил Михаил Вербитский, главный врач областной клинической больницы № 3.

Праздники — праздниками, но работа по спасению жизней людей будет продолжаться беспрерывно.

«Медработники, конечно, мысленно собираются проводить этот тяжелый год. Надеемся, что с ковидом проблемы в новом году все-таки начнут уходить на нет, их будет меньше. Надеемся победить в новом году и вернуться к обычной жизни, в которой мы оказывали помощь больным без ковида. Хотелось бы, чтобы ковид отошел на второй, третий план, чтобы продолжать заниматься основной работой»,

— поделился Михаил Вербитский.

Медики надеются, что в следующем году коронавирус отступит.

Анна Шамбадал, ведущая программы «Утро», поздравила медработников городской клинической больницы № 8 в лице главного врача Алексея Конашева.