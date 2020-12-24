Подарки чисто символические, но главное — это креатив и внимание, с которым сотрудники подошли к подаркам.
Так например, ведущая телеканала ОТВ Маргарита Хижняк посетила областную клиническую больницу № 3, где ведут ожесточенную борьбу с коронавирусом, и поздравила весь коллектив ОКБ в лице главврача Михаила Вербитского.
Праздники — праздниками, но работа по спасению жизней людей будет продолжаться беспрерывно.
«К Новому году мы подготовились, места для больных готовы на всех трех базах нашей больницы, лекарственное обеспечение на должном уровне, бригады, которые будут работать, — расписаны. Все базы будут работать как в обычные рабочие дни», — отметил Михаил Вербитский, главный врач областной клинической больницы № 3.
Медики надеются, что в следующем году коронавирус отступит.
«Медработники, конечно, мысленно собираются проводить этот тяжелый год. Надеемся, что с ковидом проблемы в новом году все-таки начнут уходить на нет, их будет меньше. Надеемся победить в новом году и вернуться к обычной жизни, в которой мы оказывали помощь больным без ковида. Хотелось бы, чтобы ковид отошел на второй, третий план, чтобы продолжать заниматься основной работой», — поделился Михаил Вербитский.
Анна Шамбадал, ведущая программы «Утро», поздравила медработников городской клинической больницы № 8 в лице главного врача Алексея Конашева.