Алексей Текслер: «Диверсификация экономики – ключевой вопрос»

Губернатор рассказал, как Челябинская область будет «подстраховывать» металлургию в коронакризис

Правительство Челябинской области делает ставку на повышение эффективности работы металлургических предприятий. В условиях падения объемов производства инновационные подходы позволят минимизировать потери и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Об этом губернатор Челябинской области рассказал на пресс-конференции.

«У нас есть базовые отрасли — это наша обрабатывающая промышленность, добывающая, горно-металлургическая промышленность, машиностроение. Они половину экономики занимают. Несмотря на то что эти отрасли традиционные, проекты модернизации, которые сейчас есть, — они достаточно инновационны. Все наши металлургические предприятия диверсифицированы для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор ожидает, что в ближайшее время будет расти доля стартапов в развитии экономики.

«Это новые современные уникальные производства — робототехника, IT, современное приборостроение, программирование, все, что связано с „софтом“, да и „хард“ для нас очень важен. Тот же радиозавод „Полет“ делает приборы для „Умных городов“. Я недавно был на ЧКПЗ, там открыли производство промышленных роботов. Мы промышленный регион, у нас есть рынок сбыта», — подчеркнул Алексей Текслер.

Металлургические предприятия приносят в бюджет Челябинской области до 40% налоговых доходов. За 11 месяцев индекс производства в этой отрасли снизился на 10%, по данным Челябинскстата. При этом уверенный рост в 2020 году показала сфера добычи полезных ископаемых (+25,6% индекса производства в январе-ноябре). Также из-за массового спроса выиграли производители масок, одноразовых перчаток, специализированного оборудования и лекарств. Индекс производства в этой сфере вырос на 20% по сравнению с 2019 годом.