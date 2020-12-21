До конца года из средств областного бюджета планируется обеспечить служебным жильем около ста медицинских работников.
Счастливыми обладателями ключей от квартир уже стали медики из Чебаркуля, Сатки, Миасса, Магнитогорска, Нагайбакского района. В Нагайбакском районе из средств областного бюджета приобретена трехкомнатная квартира для врача-офтальмолога Сауле Закировой. Районная администрация также купила квартиру для семьи стоматолога Тимура Токкужина. Тимур Русланович вернулся в родной район после окончания медицинского вуза вместе с супругой Дяной, психологом женской консультации. Руководство районной больницы надеется, что служебное жилье станет для ценных медицинских кадров стимулом для многолетней работы в селе.
В Магнитогорске в этом году на средства областного бюджета приобретены 11 квартир, еще 39 квартир — из средств АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». Губернатор Алексей Текслер во время визита в Магнитогорск навестил новоселов. Семью молодого врача анестезиолога-реаниматолога ЦОМиД Екатерины Капицы обеспечили двухкомнатной квартирой. Выпускница Оренбургского медицинского университета стала работать в детской больнице Магнитогорска с августа 2019 года. Губернатор пожелал молодому специалисту счастья и благополучия, а также пообещал подарок на новоселье.