Врачи Челябинской области получают ключи от квартир

Более ста медиков получат новое жилье

До конца года из средств областного бюджета планируется обеспечить служебным жильем около ста медицинских работников.

Счастливыми обладателями ключей от квартир уже стали медики из Чебаркуля, Сатки, Миасса, Магнитогорска, Нагайбакского района. В Нагайбакском районе из средств областного бюджета приобретена трехкомнатная квартира для врача-офтальмолога Сауле Закировой. Районная администрация также купила квартиру для семьи стоматолога Тимура Токкужина. Тимур Русланович вернулся в родной район после окончания медицинского вуза вместе с супругой Дяной, психологом женской консультации. Руководство районной больницы надеется, что служебное жилье станет для ценных медицинских кадров стимулом для многолетней работы в селе.

В Магнитогорске в этом году на средства областного бюджета приобретены 11 квартир, еще 39 квартир — из средств АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». Губернатор Алексей Текслер во время визита в Магнитогорск навестил новоселов. Семью молодого врача анестезиолога-реаниматолога ЦОМиД Екатерины Капицы обеспечили двухкомнатной квартирой. Выпускница Оренбургского медицинского университета стала работать в детской больнице Магнитогорска с августа 2019 года. Губернатор пожелал молодому специалисту счастья и благополучия, а также пообещал подарок на новоселье.