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/ Медиахолдинг ОТВ просит помочь 10-летней Виолетте Мурдасовой — инвалиду детства

Медиахолдинг ОТВ просит помочь 10-летней Виолетте Мурдасовой — инвалиду детства

Девочка не может ходить из-за мышечной слабости.
сегодня в 14:35
  |  Общество

Главная мечта десятилетней Виолетты Мурдасовой — стать художницей. Сейчас девочка черпает вдохновение для своих рисунков во всем, что ее окружает: природе Уйского района, где она живет, в верных друзьях и даже кошке Люсе. Однако жизнь Виолетты существенно осложняет серьезная болезнь: когда девочке было 1,5 года, семья столкнулась с диагнозом «спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана». При этом заболевании мышцы становятся слабыми, что в скором времени приводит к невозможности движения. На сегодняшний день медицина еще не создала эффективного лечения спинальной амиотрофии, но поддерживать здоровье все же можно разными методами.

Сейчас Виолетта в электрическом инвалидном кресле. До 7 лет она еще могла ходить, правда, с поддержкой. Но после того, как девочка сломала лодыжку, она только сидит или лежит — и так уже целых 3 года. Каждый день ребенок делает зарядку, разминает каждую группу мышц — без активности болезнь будет набирать обороты.

Для тренировки мышц ног я надеваю на ноги Виолетты туторы — жесткие фиксаторы, удерживающие конечности в правильном положении. Для нее попытки ходить очень болезненны. — рассказывает мама девочки.

Виолетта ходит в школу, как и все дети, дружит с одноклассниками, играет.

Коляска — это мои ноги, я на них бегаю, — говорит девочка.

Однако для нормальной жизни ребенку нужен специальный корсет. Марина Опарина говорит, что он будет поддерживать позвоночник, а значит, и органы. В противном случае произойдет смещение, и Виолетта задохнется. Корсет с жесткой фиксацией обойдется в 35 000 рублей — для неработающей мамы, круглосуточно ухаживающей за дочерью, это внушительная сумма. Отца девочки лишили родительских прав, семье помогают только бабушка с дедушкой.

Если вы хотите помочь Виолетте Мурдасовой, отправьте смс с текстом «Родная» и суммой через пробел на номер 7522. Деньги спишут со счета мобильного телефона после подтверждения. Совершить платеж можно, если у вас МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 или Йота.

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