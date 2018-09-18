/ Центр занятости населения будет способствовать трудоустройству инвалидов

Для этого организован клуб профессиональной самореализации.

Центр занятости населения переходит на индивидуальную работу с людьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщил директор организации сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции по трудовой занятости инвалидов. Она состоялась в пресс-центре медиахолдинга ОТВ. Приоритетной задачей центра занятости теперь станет трудоустройство каждого инвалида с учетом личностных характеристик.

В службе занятости создан клуб профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями. Каждый участник этого клуба будет проходить мероприятия, связанные с профориентацией. Исходя из личностных характеристик, мы будем определять, какая профессия больше подходит человеку. Кроме того, мы будем помогать каждому инвалиду переобучиться за счет государственных средств, с получением стипендии во время обучения. Мы поможем человеку или получить квалификацию, или получить образование под конкретную профессию. — рассказал сайту «Первый областной» директор центра занятости населения Александр Шегуров.

В рамках клуба так же будут проводиться экскурсии на предприятиях. Будут показывать конкретные примеры трудоустройства инвалидов для повышения их мотивации к труду. Кроме того, будет проводиться работа с предприятиями для создания реальных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.