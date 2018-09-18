/ Директор центра занятости объяснил, почему работодатели не берут на работу инвалидов

Сейчас в квоте 1200 незаполненных вакансий.

На пресс-конференции, посвященной проблемам трудоустройства людей с ограниченными возможностями, которая прошла в пресс-центре медиахолдинга ОТВ, директор центра занятости Челябинска Александр Шегуров рассказал, почему работодатели редко берут на работу инвалидов. По его словам, в этом вопросе нет одной конкретной причины, это комплексная проблема.

Сегодня в банке вакансий по квоте рабочих мест для инвалидов 1200 незаполненных вакансий. Причин очень много. Иногда это нежелание работодателя принимать на работу инвалида, иногда это нежелание человека идти на работу. Здесь все в совокупности приводит к тому, что уровень трудоустройства инвалидов оставляет желать лучшего, и есть к чему стремиться. — сказал сайту 1obl.ru Александр Шегуров.

Специалист выразил надежду, что индивидуальная работа, как с инвалидами, так и с работодателями, позволит в корне исправить ситуацию. За 2017 год к нам обратились 1059 инвалидов, из них был устроен 31% — это 332 человека. Отметим, что это только официально трудоустроенные инвалиды, многие же люди с ограниченными возможностями устраиваются на работу неофициально.