Жизнь разделилась на до и после: челябинская семья ищет донора костного мозга для ребенка

Семилетней девочке нужна пересадка.

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Семилетней девочке нужна пересадка костного мозга. Из-за болезни она не пошла в первый класс и перестала заниматься черлидингом.

«Сказать, что был, шок это ничего не сказать. Мы просто в стрессе были: я, папа и даже брат маленький все понял. Бабушка сразу же с сердечным приступом в больницу попала. День, когда мы узнали диагноз, разделил нашу жизнь на „до“ и „после“», — поделилась мать заболевшей девочки Анна Мишина.

Валерия Мишина в начале июля отправилась с семьей в Турцию. По возвращению с отпуска у девочки ухудшилось самочувствие: на теле стали появляться синяки, которые не проходили. Оказалось у девочки анемия Фанкони.

«Мы хотели оздоровить ребенка перед школой. Но когда вернулись, у нее на теле появились синяки. То есть возникали от легкого удара и долго проходили. Врач обратила на это внимание. Отправила сдать общий анализ крови. Там показатели упали. Как врачи сказали, Турция могла быть катализатором. Но рано или поздно эта болезнь бы проявилась», — рассказала Анна Мишина.

Валерия обследовалась 3 недели в Челябинской областной больнице, потом ее направили в Москву. Там ей поставили диагноз. Анемия Фанкони — это врожденная болезнь, которая провоцирует развитие раковых заболеваний.

«Это генетическая болезнь. там поломаны хромосомы. По ним нам ставили или лейкоз, или анемию. Надеялись, что будет приобретенная анемия. Она и легче лечится и переносится, но оказалось врожденная», — пояснила Анна Мишина.

Единственный способ лечения — трансплантация костного мозга. С прогрессирующей формой этой болезни дети живут два года, рассказала Анна.

«У Леры есть маленький братик, но он не подошел как донор. Теперь нам ищут неродственного. Уже прошло больше месяца. Как сказали московские врачи, дети с таким диагнозом, живут два года», — добавила мать девочки.

Из-за болезни Лера оставила занятия по черлидингу и мечты пойти в первый класс. Теперь девочка сидит с мамой дома и ездит на переливания крови в областную больницу.

«У нее есть медали и дипломы за черлидинг. К школе готовились полгода: ходили на подготовительные курсы, выбирали дневник, портфель. Нас приняли, но ровно за месяц до школы мы попали в больницу. Теперь из-за ослабленного иммунитета нам запрещено находится в общественных местах», — рассказала Анна.

Семья девочки пытается сделать все, чтобы Лера вернулась к обычной жизни. Дома, Анна занимается с дочерью по школьной программе. Родители надеяться, что получится найти донора, и девочка вернется в школу.