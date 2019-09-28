В детском саду Верхнего Уфалея открыли группу для детей с ограниченными возможностями

С детьми будут работать логопеды, дефектологи, психологи и воспитатели.

Послушать 00:00

В детском саду «Ромашка» Верхнего Уфалея вчера состоялось открытие новой группы. Ее будут посещать особенные дети, которым поставили диагноз «ДЦП». Группа сможет принять шесть человек, от трех лет. С малышами будут заниматься по специальной адаптированной программе.

«Уже начали свою работу такие специалисты как логопед, дефектолог, психолог, воспитатель. Все специалисты — штатные, они постоянно будут работать с ребятами. Группу для них мы постарались сделать уютной, расширили все проемы в нашем детском саду, чтобы детям было удобно передвигаться на колясках и ходунках», — рассказала сайту «Первый областной» заведующая МБОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Ромашка» Татьяна Бабикова.

В команду специалистов для новой группы входит и медицинский работник.

«Особенность данной группы в том, что ее воспитанники имеют диагноз „ДЦП“, который сопровождается речевыми, психическими и двигательными нарушениями. Для каждого ребенка нужно составить индивидуальную программу реабилитации, при этом нужно учитывать возраст, форму паралича, взаимодействие с родителями и педагогами», — прокомментировала особенности работы для сайта «Первый областной» медсестра детского сада Руфина Шафыгина.

О том, что в детском саду «Ромашка» открывается новая группа, родители детей с ограниченными возможностями узнали совсем недавно.

«Месяц назад узнали, что в садике появится такая группа. Нам позвонили и пригласили в эту группу. Я была несказанно рада, здесь постоянно занимаются с детьми, тут и логопед, будет массажист, есть специальные тренажеры», — делится радостью с сайтом «Первый областной» бабушка воспитанницы новой группы Надежда Вершанская.

Многие ребята из этой группы — впервые идут в детский сад, поскольку для них нужны особые условия, которые теперь появились в Верхнем Уфалее. Основная задача группы для детей с ДЦП — создание условий для полноценного развития «особенных» детей.