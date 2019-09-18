Брат и сестра с серьезными заболеваниями проходят лечение в магнитогорском реабилитационном центре

У малышей есть шанс на социализацию и самостоятельную жизнь.

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В реабилитационном центре Магнитогорска проходят лечение сразу двое детей из одной семьи. 10-летний Айнур Каримов и его 8-летняя сестра Аида привыкли помогать друг другу. Мальчику с рождения был поставлен диагноз ДЦП. После долгих лет реабилитации он научился ходить. Сейчас Айнур учит стихи и пытается заботиться о сестре.

«Мальчик очень заботится о своей сестре. Он ходит, умеет ухаживать за собой, но для того, чтобы выпустить его в большую среду нашу социальную, надо приложить еще массу усилий. Девочка трогательная, любит своего брата, привязана к маме», — сообщила сайту «Первый областной» врач НИИ неврологии и педиатрии Наталья Токарь.

У 8-летней Аиды другие проблемы, ее диагноз — Синдром Корнелии де Ланге. У девочки умственная отсталость и аномалии развития. Диагноз поставили, когда ей исполнилось 2,5 года. Сейчас она не знает буквы и цифры, не может различать цвета. Но в реабилитационном центре маму ребят, Регину Каримову, заверили, что у них есть все шансы социализироваться.

Поскольку мама растит Айнура и Аиду без отца, за помощью она обращается в благотворительные фонды. Если у вас есть возможность помочь семье Каримовых, отправьте смс на номер 900 с текстом «феникс» и суммой пожертвования через пробел. Деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к номеру телефона.