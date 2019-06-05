/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 5-летней Милене победить ДЦП и эпилепсию

Лекарства, специальное питание и курсы реабилитации стоят больших денег.

Девочке с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией Милене Аюповой нужна помощь. 5-летняя героиня проекта «Добрые среды» с самого рождения борется за жизнь. Сначала она неделю провела в реанимации, потом Милене поставили диагноз ДЦП. В итоге сейчас девочка не может сидеть и ползать сама, плохо держит голову и почти не говорит. Три раза в год она проходит курсы реабилитации, ходит в спецгруппу детского сада, где занимается с дефектологом, и даже дома постоянно делает упражнения.

Недавно девочке поставили диагноз эпилепсия и прописали противосудорожный препарат. Он стоит очень дорого, большие деньги нужны и на специальное лечебное питание.

Обычной едой мы не можем подрасти, не можем набрать его. Поэтому нам еще назначена высококалорийная смесь. Она стоит 700 рублей баночка. Ее хватает примерно на неделю.

— рассказала сайту «Первый областной»мама девочки Лилия Аюпова.

Каждый курс реабилитации для Милены стоит больше ста тысяч рублей, лечение прерывать нельзя. Такие суммы тяжело собрать семье девочки. Помочь Милене могут читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на 3434, указать в тексте слово «Родная» и через пробел сумму. Ее спишут с мобильного счета. Операция доступна для абонентов «Теле2» и «Билайн».