Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 3-летнему малышу с ДЦП

Ребёнок нуждается в новом курсе реабилитации

Сразу после преждевременных родов мама маленького Чингиза поняла, что мальчик будет отставать в развитии. Сейчас малыш не различает буквы и цифры, не умеет ползать и ходить.



«На 28-ой неделе у меня начались схватки, после чего на скорой увезли в больницу. В результате ребенок родился недоношенным. У него было кровоизлияние в головной мозг, и до пятого дня он лежал в ИВЛ», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Гульсия Кострамова, мама Чингиза.

У Чингиза диагностировали врожденную пневмонию. Врачи боролись за его жизнь, но не давали никаких прогнозов. Малыш выжил, но через полтора года у него обнаружили порок сердца. А еще через восемь месяцев ему поставили диагнозы ДЦП и симптоматическая эпилепсия. Из-за частых обострений бронхита и пневмонии родители долго не могли подобрать подходящее лечение для мальчика. А когда Чингиз окреп, мама привезла его из башкирского села в частный реабилитационный центр Магнитогорска. Там малыш прошел четыре курса интенсивной реабилитации. И они дали хороший результат.

Наталья Токарь, врач НИИ неврологии и педиатрии, отмечает, что мальчик после реабилитации научился вставать на четвереньки, научился ползать. У него улучшился эмоциональный фон, малыш улыбается, хохочет, и положительно реагирует на похвалу мамы. Также у Чингиза исчезло косоглазие. Он стал понимать, о чём просят его окружающие.

Но следующий курс реабилитации родители оплатить уже не могут. Если вы готовы оказать помощь этой семье, то отправьтес текстоми суммой пожертвования через пробел на номер. Деньги спишутся с банковской карты, привязанной к мобильному телефону.