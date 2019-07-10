Сразу после преждевременных родов мама маленького Чингиза поняла, что мальчик будет отставать в развитии. Сейчас малыш не различает буквы и цифры, не умеет ползать и ходить.
«На 28-ой неделе у меня начались схватки, после чего на скорой увезли в больницу. В результате ребенок родился недоношенным. У него было кровоизлияние в головной мозг, и до пятого дня он лежал в ИВЛ», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Гульсия Кострамова, мама Чингиза.
У Чингиза диагностировали врожденную пневмонию. Врачи боролись за его жизнь, но не давали никаких прогнозов. Малыш выжил, но через полтора года у него обнаружили порок сердца. А еще через восемь месяцев ему поставили диагнозы ДЦП и симптоматическая эпилепсия. Из-за частых обострений бронхита и пневмонии родители долго не могли подобрать подходящее лечение для мальчика. А когда Чингиз окреп, мама привезла его из башкирского села в частный реабилитационный центр Магнитогорска. Там малыш прошел четыре курса интенсивной реабилитации. И они дали хороший результат.
Наталья Токарь, врач НИИ неврологии и педиатрии, отмечает, что мальчик после реабилитации научился вставать на четвереньки, научился ползать. У него улучшился эмоциональный фон, малыш улыбается, хохочет, и положительно реагирует на похвалу мамы. Также у Чингиза исчезло косоглазие. Он стал понимать, о чём просят его окружающие.Но следующий курс реабилитации родители оплатить уже не могут. Если вы готовы оказать помощь этой семье, то отправьте смс с текстом «Феникс» и суммой пожертвования через пробел на номер 900. Деньги спишутся с банковской карты, привязанной к мобильному телефону.