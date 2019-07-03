Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Омару научиться ходить и говорить

Мальчик прогрессирует в развитии после курсов реабилитации.

6-летний Омар Иманшапиев отстает в развитии от сверстников. Мальчику еще до года поставили диагноз ДЦП. Родители видели, что Омар развивается не как другие дети, но не подозревали, что причина в тяжелом диагнозе.

Омар родился недоношенным. Вроде, все нормально было. Говорили, будет отставать чуть-чуть, потому что 2 месяца не доносили. Я и не переживала, думала — отстает и отстает. Потом смотрю — уже 8 месяцев ему, он не переворачивается, не сидит. Голову даже не держал.— рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Алия Иманшапиева.

Сейчас Омар умеет сидеть, ползать. Понимает отдельные слова, самостоятельно ест. Родители мечтают, чтобы мальчик играл со сверстниками, ходил с ними в детский сад и школу, но сейчас это нереально, потому что Омар еще не умеет ходить и выражать свои мысли и желания словами.

Чтобы добиться такого прогресса, ребенку нужны постоянные курсы реабилитации. Семья уже потратила большую сумму денег на предыдущие занятия Омара со специалистами, и сейчас оплатить еще одну программу не может. Деньги также нужны на воспитание старшей дочери.

Помочь Омару могут читатели сайта «Первый областной», которые являются клиентами Сбербанка. Достаточно отправить смс со словом «Феникс» и суммой пожертвования на номер 900. Деньги спишутся с банковской карты, привязанной к мобильному телефону.