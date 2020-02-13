Медиахолдинг ОТВ принял участие в благотворительном турнире по боулингу

Собранные средства направят на лечение онкобольного Матвея Зинчука.

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В своем маленьком возрасте, мальчику всего три года, Матвей Зинчук вынужден бороться со сложным заболеванием. На лекарства против лейкоза нужную сумму пытается собрать «Искорка Фонд».

Накануне Международного дня онкобольного ребенка, который отмечают 15 февраля, 12 команд сразятся в благотворительном боулинг-турнире. Все взносы участников состязания направят на организацию помощи Матвею.

Среди игроков: команда Правительства региона, ее возглавляет первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, команда «Медиахолдинга ОТВ» под руководством генерального директора Олега Гербера, а также партия «Единая Россия», агрохолдинг «Чебаркульская птица» и другие.

На данный момент трехлетний Матвей находится вместе с родителями в Санкт-Петербурге, там его готовят к трансплантации стволовых клеток, донором здорового материала станет папа ребенка. Такая операция является шансом на полное выздоровление малыша. Чтобы подготовить ребенка к сложной процедуре, нужны химиопрепараты треосульфан и тепадин, покупку которых берет на себя «Искорка фонд». Стоимость этого лечения составляет 354 460 рублей.

Если вы тоже хотите принять участие в спасении чьей-то жизни, посильный перевод можно сделать на официальном сайте благотворительного фонда.