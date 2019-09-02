Медиахолдинг ОТВ подарит мальчику из Миасса билеты на Cirque du Soleil

Участник областного «Марафона талантов» посетит шоу в Европе.

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Лев Высотин из миасского циркового коллектива «Коломбина» стал участником финала проекта «Марафон талантов». Заключительное шоу прошло в Челябинске. Мальчик получил специальный приз от медиахолдинга ОТВ.

«Марафон талантов» — это площадка, на которой одаренные южноуральцы всех возрастов могут заявить о себе на всю Челябинскую область. В финальных испытаниях приняли участие 25 сольных артистов и коллективов. Большой концерт состоялся на сцене Челябинского академического театра драмы им. Н. Орлова. Каждый конкурсант старался удивить жюри своим мастерством. Номер Льва Высотина из Миасса особенно впечатлил генерального директора медиахолдинга ОТВ Олега Гербера. Талантливый парень удостоен спецприза.

«Номер Льва был единственным из циркового жанра в финале проекта. Музыка подобрана здорово — композиция группы «Imagine Dragons». Она родом из Лас-Вегаса, и там же регулярно проходят одни из самых ярких шоу канадского «Cirque du Soleil». Так и пришла идея подарить Льву билеты на представление»,— рассказал Олег Гербер.

Лев живет с мамой. В первую очередь, семье сейчас нужно оформить загранпаспорта. Напомним, 30 августа состоялся финал шестого сезона областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» в рамках одноименного проекта. Все участники, не завоевавшие призовых мест, получили сертификаты на сумму 30 тысяч рублей.

Грин-при завоевал Нжде Манукян из Магнитогорска. Он исполнил песню про маму и получил сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Вторые и третьи места поделили между собой несколько коллективов, им вручили сертификаты на 60 и 30 тысяч рублей соответственно.

Выступление Льва можно посмотреть здесь.