Форум «Мед» в Челябинске станет ежегодным

В этом году в нем приняли участие более 200 медиаспециалистов.

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Уральский форум о новой медиакультуре «Мед» станет ежегодным. Об этом договорились полномочный представитель Президента РФ Николай Цуканов и глава Челябинской области Алексей Текслер 4 сентября во время телефонного разговора.

«Необходимо поддерживать инициативы молодежных объединений по организации различных форумов, фестивалей и конкурсов. В Челябинской области есть все условия для проведения подобных мероприятий на самом высоком уровне», — отметил Николай Цуканов.

Напомним, что форум «Мед» прошел с 26 по 28 августа в Челябинске. Участниками стали жители Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и Ямала. Специальными гостями и спикерами стали представители международного телеканала RT, создатели интернет-изданий, блогеры, преподаватели и руководители проектов Высшей школы экономики, продюсеры, а также сам Алексей Текслер.