Медиахолдинг ОТВ расскажет, что записано в красном блокноте Алексея Текслера

Об этом глава региона расскажет в эфире одноименной программы.

В апреле после первой большой пресс-конференции глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что он записывает в красный блокнот.

«В него я записываю те вещи, которые я поручу отрабатывать как наказ», — рассказал глава региона.

Этот знаменитый блокнот с гербом Челябинской области стал символом настоящих действий главы региона. Однако нам доподлинно неизвестно, какие поручения были в него записаны. Ответы на этот и многие другие вопросы к Алексею Текслеру можно будет узнать в эфире «Красного блокнота».

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