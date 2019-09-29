Алексей Текслер рассказал о главных целях своей работы

О планах губернатора можно узнать в программе «Красный блокнот».

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Чуть больше недели назад Алексей Текслер официально стал губернатором Челябинской области. Весь регион до сих пор обсуждает его инаугурацию. И это было действительно масштабное событие: около тысячи гостей, среди которых — министры, политики, артисты и семья Алексея Текслера, ровно 33 слова губернаторской присяги и пристальное внимание к любому движению и жесту не только главы области, но и гостей.

В интервью корреспонденту ОТВ для программы «Красный блокнот» Алексей Текслер сообщил, что это для него — большое событие, но сразу же после торжественной церемонии он продолжает свои рабочие поездки.

«После инаугурации у меня был обычный рабочий день: я поехал открывать детскую школу искусств № 13, и не это какой-то намёк чиновникам, а просто подтверждение того, что действительно нужно работать»,— говорит губернатор.

Рассказал Алексей Текслер и кадровых перестановках в правительстве.

«Процесс над кадрами идёт постоянно, поэтому новые назначения будут. Я к этому процессу отношусь очень внимательно. И вопрос не в том, чтобы кого-то снять, а в том, чтобы новый человек мог эффективно решать задачи, которые ему поставлены»,— объяснил Алексей Текслер.

Планы на будущее тоже уже построены: рабочие поездки по области губернатор будет продолжать.

«В целом график у меня достаточно напряжённый, на следующей неделе я планирую посетить два наших района, Еманжелинский и Красноармейский, принять участие в российской энергетической неделе. Вообще поездки нужно продолжать, делать это нужно обязательно»,— добавил глава Челябинской области.

Подробнее об инаугурации и целях губернатора можно узнать уже сегодня, 29 сентября, в 21:30 на телеканале ОТВ в программе «Красный блокнот».