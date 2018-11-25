/ Челябинский поэт получил медаль за стихотворения о Донбассе

Двух южноуральских авторов отметили за работу с лирико-патриотическими мотивами.

Двух челябинских поэтов отметили на международной конференции «Слово. Отечество. Вера». В ее рамках проходил конкурс лирико-патриотической поэзии имени Игоря Григорьева. Любовь Дубкова и Геннадий Григорьев, известный также как Григорий Егоркин, отправили свои работы на суд жюри. В итоге оба стали финалистами, а поэта Егоркина отдельно наградили за стихотворения о Донбассе медалью Фонда памяти поэта-фронтовика Игоря Григорьева.

Рассмотрев более 500 заявок от поэтов из разных областей России и других стран, жюри определило финалистов конкурса, лауреатов и победителей. Они были объявлены на конференции «Слово. Отечество. Вера». Всем конкурсантам, вышедшим в финал и присутствовавшим на конференции, вручены дипломы и сборник стихов «На всех одна земная ось». — сообщают организаторы конференции.

Отметим, что челябинский поэт Григорий Егоркин в своих стихах использовал раннюю пьесу фронтовика Игоря Григорьева. Переделав ее, он дал возможность новому поколению познакомиться с военными произведениями, написанными на фронте.