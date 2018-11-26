/ 8 наград привезли южноуральцы с чемпионата «Абилимпикс»

Лица с ограниченными возможностями здоровья соревновались в профессиональном мастерстве.

В Москве с 21 по 23 ноября состоялся «Абилимпикс» — IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли по 73 профессиям.

Чемпионат направлен на мотивацию людей с ограниченными возможностями здоровья к получению образования и трудоустройству.

Наше министерство активно включается в движение «Абилимпикс». Эти соревнования дают возможность участникам показать свой уровень знаний, раскрыть потенциал. Также важно, что на площадках чемпионата присутствуют работодатели, которые сразу могут найти для себя ценного сотрудника. — прокомментировал Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области.

От Челябинской области в чемпионате приняли участие 53 человека. Они привезли с «Абилимпикса» 8 медалей. Одно золото, пять серебряных и две бронзовых медали.