/ Фронтовику из Челябинской области передали потерянную в победный год медаль

Награда осталась под Калининградом во время боя.

Южноуральскому фронтовику Ивану Кузнецову вернули медаль, потерянную 74 года назад. Ветеран войны получил ее за отвагу, проявленную в сражениях, однако под Калининградом во время очередного боя Иван Кузнецов потерял сумку с документами и орденами. Когда 19-летний солдат пришел в себя, медали и гвардейских значков не оказалось.

Их обнаружили во время раскопок под Калининградом, по номеру на оборотной стороне медали определили владельца. В День защитника Отечества медаль «За отвагу» вернули обладателю. Сделали это заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Калиберда, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, заместитель губернатора — министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов и представитель поискового отряда «Совесть» из Калининграда Алексей Яковлев.

Дорогой Иван Константинович. С особенным удовольствием хочу выполнить поручение губернатора Бориса Дубровского и передать слова поздравлений с праздником. Примите наш скромный подарок — корзину со сладостями к чаю и холодильник «Атлант». — выступил от имени губернатора министр общественной безопасности региона Олег Климов.

Представители поискового отряда рассказали, что никогда раньше не передавали найденную награду лично в руки ветерану, а потом для них это тоже особенный момент.