/ «Cчетчики» на трубах предприятий-загрязнителей появятся в Челябинской области

Госдума одобрила закон, предложенный Борисом Дубровским.

Квотирование выбросов наконец внедряют в Челябинской области. Госдума приняла важнейший экологический закон, позволяющий считать выбросы на всех предприятиях. Регион долго и планомерно шел к этому. Изначально квотирование предложил губернатор Борис Дубровский. С таким решением Челябинская область вошла в Год экологии. Затем законопроект пролоббировали в Госдуме — этим занимался по поручению главы региона Владимир Бурматов.

Спустя 1,5 года каждое предприятие-загрязнитель в Челябинске и Магнитогорске обязали оснастить трубы датчиками, которые будут фиксировать выбросы. Новый закон будет действовать с 1 января 2019 года, так что подготовиться успеют все.

Благодаря тому, что счетчики будут работать в автоматическом режиме, вмешаться в их деятельность и «подкрутить» их будет невозможно. И любой житель области сможет зайти на специальный информационный ресурс, который организует Росприроднадзор, и узнать, сколько и чего именно какое предприятие выбрасывает в атмосферу или сбрасывает в воду в каждый конкретный момент времени. Это серьезно повышает открытость системы мониторинга качества атмосферного воздуха и воды, и делает работу предприятий более прозрачной, особенно в режиме неблагоприятных метеоусловий, когда актуальность в получении оперативной и достоверной экологической информации особенно велика. — прокомментировал принятие закона Владимир Бурматов.

Напомним, до 60% всех выбросов в промышленных городах приходится именно на долю предприятий. Их квотирование позволит снизить этот процент.

В Челябинске также занимаются транспортом, показывающим серьезные превышения по выбросам. Например, есть ограничения на въезд в город большегрузов. Кроме того, в областном центре активно популяризируют электротранспорт.