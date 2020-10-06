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Для переработки используется шлак, появляющийся в процессе выплавки стали, и промышленные отходы, накопленные в отвалах. За 9 месяцев 2020 года
«Перерабатывая шлак, мы препятствуем накоплению отходов металлургического производства. Мы получаем не только строительные материалы, которые имеют конкурентную цену, но и вносим вклад в уменьшение шлакоотвалов, то есть улучшаем экологию города», — пояснил автор доклада, директор департамента технического развития ООО «Мечел-Материалы» Илья Малышев.