«Мечел-Материалы» увеличили отгрузку минеральной добавки для строительной отрасли

Продукция придает прочность бетону и улучшает его качественные характеристики.

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Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам апреля реализовала на 38% больше минеральной добавки для бетона, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Минеральную добавку используют для улучшения качественных характеристик бетона, придания ему прочности. Увеличение реализации связано с началом строительного сезона.

Минеральная добавка для бетонных смесей производится из отходов металлургического производства (шлака) на помольно-смесительном комплексе с применением мельниц, которые позволяют достичь максимальной степени измельчения. Комплекс оборудован современной очисткой со сверхнизкими показателями по выбросу пыли.

«Минеральная добавка нашего производства имеет большой спрос в строительной сфере. Челябинский строительный рынок активно развивается, а значит, возрастает потребность в этой продукции», — комментирует генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

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Потребители продукции компании — бетонные заводы и крупные застройщики отдо Абакана. С использованием минеральной добавки возводились такие объекты, каки завод «Ниссан» в, «Экспофорум» в Ленинградской области, «Абу Даби Плаза» в городе(Астана), кинотеатры и жилые кварталы в Москве,в Челябинске.