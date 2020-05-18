Продукция придает прочность бетону и улучшает его качественные характеристики.
Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам апреля реализовала на 38% больше минеральной добавки для бетона, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Минеральную добавку используют для улучшения качественных характеристик бетона, придания ему прочности. Увеличение реализации связано с началом строительного сезона.
Минеральная добавка для бетонных смесей производится из отходов металлургического производства (шлака) на помольно-смесительном комплексе с применением мельниц, которые позволяют достичь максимальной степени измельчения. Комплекс оборудован современной очисткой со сверхнизкими показателями по выбросу пыли.
«Минеральная добавка нашего производства имеет большой спрос в строительной сфере. Челябинский строительный рынок активно развивается, а значит, возрастает потребность в этой продукции», — комментирует генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.
Потребители продукции компании — бетонные заводы и крупные застройщики от Санкт-Петербурга
до Абакана. С использованием минеральной добавки возводились такие объекты, как «Лахта-Центр»
и завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге
, «Экспофорум» в Ленинградской области, «Абу Даби Плаза» в городе Нур-Султан
(Астана), кинотеатры и жилые кварталы в Москве, конгресс-холл
в Челябинске.
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