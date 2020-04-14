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Молотый шлак — минеральная добавка для бетонных смесей. Её получают путем измельчения отходов чугунолитейного производства Челябинского металлургического комбината. Использование добавки позволяет снизить себестоимость бетонной смеси, увеличить прочность бетона, морозостойкость и водонепроницаемость, улучшить качество поверхности.
Потребители минеральной добавки челябинского производства — бетонные заводы и крупные застройщики от
«Минеральную добавку в виде молотого шлака изготавливают из отходов металлургических предприятий. Чем больше мы сможем производить и реализовывать такой добавки, тем меньше будут становиться шлаковые отвалы. Благодаря этому улучшится экологическая обстановка», — поясняет генеральный директор компании «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.
Суммарно по всем видам продукции в марте компания