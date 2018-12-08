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/ Численность населения Челябинска падает. Почему?

Численность населения Челябинска падает. Почему?

В правительстве считают, что ситуацию изменит проведение саммитов ШОС и БРИКС.
сегодня в 12:18
  |  Общество

В Челябинске сокращается численность населения. Об этом факте на заседании по проекту регионального бюджета на 2019 год сообщил председатель комитета по экономике администрации Челябинска Александр Руденко.

За девять месяцев года число выбывших из города мигрантов превысило число прибывших на 1,5 тыс. 512 человек. — рассказал Александр Руденко.

Кроме того, замедлились и темпы прироста населения. В период с января по сентябрь этого года количество родившихся превысило число умерших всего на 195 человек. В 2017 году, например, данный показатель оставлял 751 человек.

Еще, по словам чиновника, в столице Южного Урала сокращается и численность жителей трудоспособного возраста: с 64.7% в 2005 году до 58.6% в 2017.

В правительстве считают, что тенденция будет краткосрочной, а в долгосрочной перспективе южноуральская столица получит прирост. В частности, это произойдет и из-за проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

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