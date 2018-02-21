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/ Полицейские спасли мужчину и женщину на пожаре в Увельском поселке

Полицейские спасли мужчину и женщину на пожаре в Увельском поселке

Люди спали в горящем доме.
сегодня в 10:49
  |  Общество

В Увельском поселке участковые полицейские спасли двух местных жителей. Находясь на патрулировании, правоохранители увидели клубы дыма от разгорающегося пожара. Полицейские незамедлительно бросились к дому, чтобы узнать, есть ли внутри люди, и спасти их из огня. Криками и стуками в дверь правоохранители разбудили мужчину, сообщившего, что внутри осталась хозяйка дома.

Капитан полиции Виктор Екимов зашел внутрь заполненного дымом помещения и при помощи фонаря сумел найти женщину. Разбудив хозяйку, он помог ей выбраться наружу. Оперативник отделения уголовного розыска Петр Коломейцев одновременно с этим сообщил в дежурную часть отдела полиции «Увельский» о происшествии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Благодаря действиям правоохранителей никто не пострадал. Огнеборцы вовремя прибыли и потушили пожар. Очаг возгорания обнаружился в пристроенной к дому бане.

ЧП произошло 20 февраля около 22:00.

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