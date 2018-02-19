/ 81-летняя женщина погибла на пожаре, спасая праправнуков

ЧП произошло в Увельском районе.

В Челябинской области снова пожар унес жизнь человека. ЧП произошло в селе Увельского района. По предварительным данным, в пристройке дома загорелась электропроводка. Заметили это слишком поздно. Хозяйка дома, 81-летняя женщина, спасла гостивших у нее трех маленьких праправнуков. Они получили ожоги, но остались живы. Выйти из огня пожилая женщина не смогла.

Семья характеризуется с положительной стороны, в органах социальной защиты как неблагополучная не состоит. Это еще раз говорит о том, что беда людей не выбирает. Известно, что погибшая женщина была обучена правилам пожарной безопасности, но практика показывает, что этого может оказаться недостаточно. Нужны дополнительные меры, например, установка в жилье автономных дымовых пожарных извещателей, первичных средств пожаротушения, нужна ревизия домов, где требуется замена электропроводки, ремонт печного отопления. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС продолжают беседы с жителями Челябинской области, объясняют им правила пожарной безопасности и просят серьезно к ним относиться.



По их мнению, самой эффективной мерой сейчас является установка пожарных извещателей. Некоторые семьи получат их бесплатно. Распоряжение подготовлено губернатором Борисом Дубровским.