/ МЧС предупреждает южноуральцев об аномальных для зимы морозах

Температура воздуха отклонится от климатической нормы на 7 градусов.

Жителей Челябинской области предупреждают о грядущих морозах на территории региона. По прогнозам гидрометцентра, воздух будет заметно холоднее нормы. Температура отклонится от климатической нормы больше чем на 7 градусов по Цельсию.



19—20 декабря сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



В случае возникновения опасности рекомендуют обращаться в пожарно-спасательные подразделения по телефону «101».

В сильные морозы рекомендовано не выходить лишний раз на улицу, особенно детям. Также рекомендовано не выходить на улицу на голодный желудок и в легкой одежде. На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждете на остановке общественный транспорт.

