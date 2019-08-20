МЧС Челябинской области предупреждает о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре

Для южноуральцев ведомство подготовило на своем сайте рекомендации.

Завтра, 21 августа, в Челябинской области синоптики обещают сильные ливни, грозы, местами крупный град, а также шквалистый ветер до 20-25 метров в секунды. МЧС настоятельно рекомендует южноуральцам по возможности находиться в здании и лишний раз не выходить на улицу.

В связи с сильным ухудшением погоды повышается большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: аварийное отключение энергосистем, систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, падение слабо укрепленных конструкций, вал деревьев, обрыв линий электропередач, повреждение кровли сооружений. Возможны и резкие подъемы уровней воды в реках и водохранилищах, подтопление некоторых населенных пунктов.

В связи с этим на официальном сайте МЧС Челябинской области опубликовали рекомендации: «Как защититься от сильного ветра и града».

«При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер, град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — предупреждает ведомство.

Также МЧСники рекомендуют оставлять в этот день свои автомобили в гаражах или на крытых парковках. А от поездок на дальние расстояния вообще придется отказаться.

Нежелательно во время сильного ветра находиться под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. А с балконов стоит заблаговременно убрать все хозяйственные вещи, а после плотно закрыть все окна и двери.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку»,— предупреждает пресс-служба МЧС области.

И, конечно, обязательно нужно обесточить все холодильники, чайники, компьютеры, ноутбуки и другие электроприборы, так как есть большой риск возникновения пожара.

В случае необходимости незамедлительно набирайте номера «01», «101» или «112».