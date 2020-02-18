В Челябинской области продлили экстренное предупреждение

Ожидается порывистый ветер, мокрый снег и дождь.

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В Челябинской области 19 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь сильный порывистый ветер.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможны повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — сообщили в пресс-службе УБЖ Челябинска.

Добавим, что также возможно увеличение количества ДТП, водителей просят быть внимательнее.