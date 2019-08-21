Крупный град помял машины в Снежинске

Некоторые льдинки были размером с кулак.

На Снежинск обрушилась сильнейшая непогода. Кадрами молний, «рек» из дорог и громадных льдин делятся пользователи социальных сетей.

«Гроза шла больше двух часов. От этого града пострадало множество машин. Люди, попавшие под удар стихии, получили синяки. Новости ещё будут. Погода пока особо на улицу не пускает», — сообщила одна из жительниц Снежинска.

Град даже повредил фасады зданий, сообщают очевидцы. На фотографиях горожан также можно увидеть, как машины вынуждены буквально переплывать улицу. Некоторые пользователи сообщали о неработающих ливневках, а также о затопленных квартирах.

«Третий подъезд затопило до третьего этажа. По стене прям водопад стекал, по щитовым. Некоторые квартиры тоже затопило», — написала одна из местных жительниц.

Стихия не позволила жителям даже покинуть город. На некоторых выездах дорога была завалена ветками и поваленными деревьями.

По данным гидрометцентра, сегодня в регионе будут грозы и ливни, ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Уже завтра погода должна наладиться.