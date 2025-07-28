MAX защитит южноуральцев от телефонных мошенников

Технологию антифрод внедряют в национальный мессенджер

В национальном мессенджере МАХ появится технология антифрод. Она поможет надежно защитить пользователей от мошенников. К внедрению приступили Сбер и компания VK, сообщили в пресс-службе разработчика приложения.

Команда мессенджера МАХ получит от Сбера собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. У Сбера есть технические возможности обнаружить подозреваемых в мошенничестве лиц и людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников. Банк может приостанавливать операции до момента перевода своих денег мошенникам.

Пилотные проекты уже реализуются. По их результатам Сбер и VK примут решение о более тесном сотрудничестве. Ожидаются интеграция антифрод-сервисов и совместное взаимодействие операционных служб. Также планируется тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях. Это позволит усовершенствовать защиту граждан страны.