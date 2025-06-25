Путин подписал закон о создании национального мессенджера в России

Оператора для новой цифровой платформы назначит правительство РФ

Президент Российской Федерации законодательно утвердил создание новой цифровой платформы, которая обеспечит обмен информацией, совмещая функции мессенджера с доступом к государственным и муниципальным услугам. Презентация сервиса запланирована на лето 2025 года, а возможность ведения каналов появится осенью. Законодательный акт опубликован на портале правовой информации.

Новое приложение будет выполнять две функции: как обычный мессенджер для общения и как сервис для получения государственных услуг. С помощью этого мессенджера можно будет подписывать документы электронной подписью.

Согласно документу, реализацию и эксплуатацию национального мессенджера поручат компании, которую определит правительство. Оператор должен соответствовать ряду критериев: российская регистрация, суточная аудитория свыше 500 тысяч пользователей. Планируется, что новая цифровая платформа будет запущена с сентября этого года.

Разработчики законопроекта подчеркивают, что система обеспечит безопасную передачу данных с портала «Госуслуги» и идентификацию пользователей через цифровой ID. С помощью этого мессенджера можно будет подписывать документы электронной подписью. Также можно будет вводить информацию о себе, используя данные из паспорта или других документов через систему ЕСИА. Эти документы можно будет использовать для подтверждения возраста, получения льгот, подтверждения обучения в школе или колледже, заселения в гостиницу и других целей.

Если документы уже загружены в приложение и были использованы, то больше не потребуется предоставлять их в бумажном виде, за исключением некоторых случаев. Минцифры РФ подтвердило, что государственный мессенджер будет развиваться на базе решения Max от компании VK, чья бета-версия была представлена в конце марта 2025 года.