Платформа MAX выплатит до 5 миллионов рублей независимым исследователям

Они должны найти ошибки в работе российской платформы

Цифровая платформа MAX пообещала выплатить до 5 миллионов рублей независимым исследователям для поиска ошибок. Им предстоит работать по программе вознаграждения за найденные уязвимости Bug Bounty. Об этом сообщили разработчики приложения.

Эта программа поможет платформе привлечь «белых хакеров» и обеспечит полную безопасность для пользователей приложения. Размер выплаты будет зависеть от критичности обнаруженных уязвимостей с особым вниманием к безопасности данных. На проект также распространится программа с повышенным вознаграждением за персональные достижения независимых исследователей.

Первая версия цифровой платформы МАХ была представлена пользователям в конце марта этого года. Она объединяет мессенджер, мини-приложения и чат-боты для бизнеса, ИИ‑помощник, денежные переводы и другие сервисы.

Приложение разработано как для телефона, так и для компьютера.

Автор: Елизавета Михно