Какие слова опасно говорить по телефону мошенникам

Отдельные фразы преступники могут использовать для подделки голоса

Такие слова, как «верно», «согласен», «подтверждаю» или «переведите», произнесенные по телефону в разговоре с мошенниками, могут быть использованы против вас. Об этом предупреждает замдиректора НОЦ ФНС России и МГТУ имени Баумана Алексей Ершов.

Все перечисленные слова можно использовать для подделки голоса и перевода денег с ваших счетов и карт. А вот слово «да», утверждает Ершов, произносить вполне безопасно.

Также нельзя называть различные коды подтверждения из СМС, отправленные вам на телефон. Они могут являться ключами для доступа к вашим аккаунтам в различных банках или мессенджерах. Ни в коем случае не стоит передавать незнакомым лицам свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и тем более пароли от аккаунтов, ПИН-коды от карт.

Специалист рассказал, что для подделки голоса хватит отрезка из записи телефонного разговора длиной от трех до пяти минут.

Текст: Алиса Шакирова