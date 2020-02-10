Маткапитал можно тратить на социальную адаптацию детей-инвалидов

Рассказываем, как это сделать.

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Средства материнского капитала можно потратить на социальную адаптацию детей с инвалидностью. Это могут специальные ванны, велосипеды, подъемники, принадлежности для рисования, даже услуги чтеца-секретаря и многое другое.

После покупки товара или услуги, родителям нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. В течение 5 дней сотрудник ведомства должен прийти к семье, проверить наличие приобретения и составить акт.

Этот акт надо предоставить в Пенсионный фонд. Вместе с ним — чеки или договоры купли-продажи, так что не забудьте их сохранить. Также потребуются индивидуальная программа реабилитации ребёнка и реквизиты счёта. Если ПФР примет положительное решение, то в течение 10 дней после этого сумма из материнского капитала поступит родителям.

Заявление можно подать через МФЦ, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портал госуслуг. Дожидаться трёхлетия ребёнка для оформления не нужно. При этом покупка должна быть совершена во время действия программы по реабилитации или абилитации.

Все средства, которые можно оплатить материнским капиталом, можно найти в перечне товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Правительство России утвердило этот список 30 апреля 2016 года.