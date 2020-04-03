Матерям-одиночкам и многодетным семьям будут доставлять продукты на дом

Перечень мер поддержки для этих категорий сейчас прорабатывается в правительстве Челябинской области.

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Из-за сложившейся в мире, стране и регионе сложной ситуации многие жители оказались с достаточно затрудненном финансовом положении. Люди вынуждены сидеть дома, без работы, а некоторые потеряли последние способы добыть средства к существованию. Правительство Челябинской области основной своей целью сегодня считает необходимость поддержать население.

В частности, в настоящее время прорабатывается вопрос оказания помощи тем категориям граждан, которые и до этого находились в сложной жизненной ситуации.

«Мы рассматриваем введение социального пакета для мам, самостоятельно воспитывающих детей, и многодетных семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Эти решения будут приняты в ближайшее время, сейчас идет их проработка. Понятно, что это будет связано с обеспечением этой категории людей продуктами местных производителей. Я думаю, наши местные производители включатся в эту меру поддержки», — рассказал Алексей Текслер.

Прорабатываются и другие варианты, которые помогут продержаться незащищенные категории граждан на плаву, пока эпопея с коронавирусом не закончится. Правительство региона прорабатывает возможности подключения к оказанию помощи населению и со стороны бизнеса. Алексей Текслер отметил, что все его обращение к жителям было посвящено именно этой теме.