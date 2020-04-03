Всю информацию о коронавирусе в Челябинской области можно узнать через специальный портал

Там будут размещены все актуальные и достоверные данные.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 3 апреля, объявил о запуске сайта, посвященного ситуации по коронавирусу в регионе. Там будут публиковаться все последние данные.

«В тестовом режиме запущен сайт со статистикой и информацией о принятых решениях, справочной информацией и ответами на часто задаваемые вопросы по коронавирусной инфекции», — заявил Алексей Текслер.

На ресурсе будут размещаться все последние данные, меры по предупреждению распространения болезни в регионе. Информация о зараженных будет изменяться в режиме онлайн.

Адрес сайта: коронавирус74.рф

Напомним, что в регионе также открыта горячая линия по всем интересующим вопросам, связанным с самоизоляцией и коронавирусом: 8-800-201-41-88.