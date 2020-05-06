Глава Роспотребнадзора: Россия выйдет из режима ограничений в три этапа

Запреты будет отменять постепенно.

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Ограничения, связанные с коронавирусом, планируют снимать в три этапа. Они включают в себя несколько пунктов, согласно которым запреты будут постепенно сниматься. Об этом сегодня, 6 мая, на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом решение о снятии ограничений будут принимать главы регионов. Анна Попова также отметила, что в случае ухудшения эпидобстановки послабления могут быть отменены.

«Первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятия спортом на улице. На втором этапе отмены ограничений в РФ будут допускаться прогулки и начало работы образовательных организаций, начало работы точек торговли. Третий этап снятия ограничений предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции», — заявила Анна Попова.

Также глава Роспотребнадзора заявила об уникальности ситуации в России. По её словам, в некоторых регионах прирост заболеваемости не превышает 3%. Анна Попова отметила, что при снятии ограничений рассматриваются три фактора — темп прироста, свободный коечный фонд и показатель охвата тестирования. Они оцениваются в промежутке одна-две недели.