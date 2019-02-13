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Кто такой финансовый советник

Специалист разъяснит все нюансы инвестирования и составит план в соответствии с личными потребностями.
вчера в 15:30
  |  Общество

21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», которые узаконили новую профессию — инвестиционных советников.

Финансовые консультанты помогают клиенту составить персональный план вложений в зависимости от степени риска и предпочтений гражданина. Стоит ли обращаться к инвестиционным советникам, и как добиться того, чтобы ваш персональный финансовый план оправдал ожидания.

Как рассказали в компании «БКС Премьер», которая одной из первых на российском рынке предложила услуги финансовых советников, инвестиционный консультант помогает клиентам вложить средства наиболее выгодно и обдуманно. Он оценивает склонность клиента к риску и его предпочтения при разработке стратегии инвестирования.

Финансовому консультанту можно задать любой вопрос по поводу вложений, — пояснили в пресс-службе Центробанка. 

Советники могут разъяснить все нюансы инвестирования в валюту, размещения вкладов, вложения в ценные бумаги (акции, облигации), в паевые инвестиционные фонды, производные финансовые инструменты (фьючерсы). Для клиента составляется персональный финансовый план, основанный на конкретных целях.

Более 8 лет назад мы создали модель бизнеса, основанную на принципах персонального финансового планирования для каждого клиента. Это означает подбор наиболее оптимального инвестиционного решения на основании целей клиента и его ожиданий по доходности и риску, — подтверждает заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

По словам экспертов, персональный план выгоден тем, что учитывает отношение человека к риску, его инвестиционные задачи. К примеру, целью гражданина может быть формирование накоплений на те или иные цели — на пенсию, образование детей, путешествие мечты, на квартиру или автомобиль. При этом разумный человек всегда должен иметь некую «подушку безопасности». План, формируемый вместе с финсоветником, позволяет определить суммы при заданных сроках либо наоборот — спрогнозировать сроки, если известны суммы, которые человек может откладывать для достижения своих задач. Кроме того, при планировании учитывается диверсификация вложений — таким образом, чтобы снижение в одних сегментах рынка не сказалось критичным образом на состоянии всего портфеля клиента.

Персональный план позволяет частному инвестору сформировать личную стратегию действий, выбрать варианты, соответствующие его инвестиционному профилю и реальным финансовым возможностям, — добавляет Станислав Новиков.

Инвестиционный консультант задаст вам правильные вопросы, чтобы создать такой план. Советник выяснит ваше настоящее отношение к риску и вместе с вами определит необходимый вектор движения, утверждают эксперты.

Работа инвестиционного консультанта похожа на работу психолога, который помогает человеку разобраться в себе и принять взвешенные решения. Кроме того, общение с инвестиционными советниками позволяет повысить уровень финансовой грамотности и расширить кругозор.

Очевидно, что профессионал всегда лучше разбирается во всех нюансах финансовых продуктов и услуг, которых сегодня на рынке множество. К примеру, в финансовой группе БКС клиент может воспользоваться практически всеми финансовыми продуктами, которые существуют в мире. При этом большинству клиентов необходима помощь, чтобы сделать правильный выбор и в дальнейшем не разочароваться, — рассказывает Станислав Новиков.

Как отмечают в финансовых компаниях, помощь консультанта понадобится тем, кто слабо ориентируется в рыночной ситуации из-за отсутствия опыта, но при этом не приемлет потенциальных рисков и возможных денежных потерь при ошибочном выборе объектов инвестирования. Кроме того, к консультанту имеет смысл обращаться тем, у кого просто нет свободного времени, достаточного для изучения актуальной информации и доскональной разработки стратегии вложений, а также ее реализации. Услуги инвестиционных советников понадобятся и тем людям, которые обладают достаточным опытом, но желают делегировать часть процессов для более оперативного и успешного процесса инвестирования. 

Стоит отметить, что помимо большого опыта работы на финансовых рынках за плечами финансовых советников стоит целый штат аналитиков и качественная инвестиционная экспертиза, — добавляют в «БКС Премьер».

Если говорить упрощенно, то любой человек может выбрать консервативную или агрессивную стратегию вложений. В первом случае ему, скорее всего, предложат вклады или облигации, а во втором — акции или другие финансовые инструменты, сопоставимые им по уровню доходности и риска. Однако, отмечают финансисты, редко встретишь даже два одинаковых портфеля — все решения индивидуальны. Причем глубокой человеческой экспертизе сегодня помогает и искусственный интеллект, подсказывающий консультантам возможные предпочтения клиентов.

Законодательные изменения, вступившие в силу в декабре прошлого года, позволят упорядочить деятельность финансовых советников и устранить недобросовестных игроков. Но в любом случае клиентам необходимо обдуманно подходить к выбору финансового консультанта.

Первое, на что нужно обратить внимание клиенту, — значится ли компания, предлагающая услуги финансового консультирования, в реестре ЦБ. Это легко можно проверить на сайте регулятора. Кроме того, важно помнить, что инвестирование всегда связано с тем или иным риском, который необходимо для себя определить. Если вы не готовы к риску, вам необходимо сообщить об этом консультанту, который будет учитывать это при разработке вашей персональной инвестиционной стратегии, — отмечает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

В НФА отмечают, что для финансовых советников разработаны базовые стандарты, которые сделают этот рынок еще более прозрачным и понятным населению. К примеру, в стандартах прописано, каким должен быть договор с инвестсоветником, что должно быть в нем указано. 

Если рекомендации советника не соответствуют риск-профилю клиента, то такого консультанта можно привлечь к ответственности, — добавляет Василий Заблоцкий.

Профессиональный финансовый советник досконально изучает инвестиционный профиль клиента, чтобы предложенные варианты инвестиций максимально соответствовали ожиданиям человека. Важно, чтобы клиент полностью осознавал все последствия при разных сценариях развития событий на рынке. Вступившие в силу законодательные изменения позволят повысить доверие населения к сфере инвестиций, поскольку у частных лиц появляется возможность более безопасного и вместе с тем эффективного выбора финансовой компании, — отмечает глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

Источник: chel.kp.ru.

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