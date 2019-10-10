Чудесное спасение малышки с железнодорожных путей стало спасением целой семьи в Сатке

В органах опеки района рассказали, что мать «взялась за ум», а дети теперь под постоянным присмотром.

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Судьба двухлетней девочки, спасенной с железнодорожных путей в Сатке, постоянно отслеживается органами опеки. По словам мамы Лизы Маслаковой, которая в последний момент вытащила ребенка с рельсов, малышка проживала в неблагополучной семье, где мама злоупотребляла алкогольными напитками.

Семья девочки переехала из Сатки в Бакал. Специалисты управления социальной защиты населения Саткинского муниципального района осуществляют патронаж данной семьи.

«В данный момент мама трудоустроена, уже продолжительное время. Она закодирована, посещает работу. Младшая дочь ходит в детский сад, старшая — в школу. Сотрудники опеки держат связь с образовательными учреждениями, чтобы не пропустить тревожные сигналы. Но сейчас все в порядке, за девочками присматривают, дома порядок, есть необходимые продукты. У семьи наблюдается стойкая положительная динамика», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» заместитель начальника управления социальной защиты населения Саткинского муниципального района Ольга Швыдкая.

Через время комиссия будет решать, можно ли снять с учета данную семью.

Напомним, что спасение младшей дочки произошло в мае 2019 года. Ребенок без присмотра находился на железнодорожных путях. Из-за поворота на этот участок дороги двигался тепловоз. Спасти малышку удалось 11-летней Лизе Маслаковой, которая шла в это время по автомобильному мосту. Лиза скатилась по каменистой насыпи и в последний момент забрала ребенка с путей. За героический поступок Лизу пригласили в Москву бойцы Росгвардии, там ей вручат ведомственную награду.