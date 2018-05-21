/ Челябинцы попали в ТОП-10 самых матерящихся жителей России

Опубликован рейтинг любителей ненормативной лексики.

Социологический опрос проводился независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2018 года. Жителей городов спрашивали, ругаются ли они матом, как часто и ругались ли сегодня. На основании ответов был сформирован рейтинг самых матерящихся городов России. Оказалось, что нецензурной бранью активно пользуются жители 30 территорий. Рейтинг возглавила Пермь. Воронеж, Иваново, Оренбург и Тамбов также в пятерке лидеров. Челябинск на шестом месте по числу любителей некультурной речи. Далее следуют города: Кемерово (7), Брянск (8), Ростов-на-Дону (9), Липецк (10), Саратов (11), Екатеринбург (12), Чебоксары (13), Саранск (14), Волгоград (15), Хабаровск (16), Краснодар (17), Москва (18), Томск (19), Тверь (20), Ставрополь (21), Иркутск (22), Санкт-Петербург (23), Ижевск (24), Нижний Новгород (25), Киров (26), Новосибирск (27), Омск (28), Владивосток (29), Казань (30).

Мы были несколько удивлены полученными результатами. — прокомментировал руководитель агентства.

Всего было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Эксперты считают, что сильное негативное влияние на молодежь оказывают музыкальные группы, использующие мат в своих песнях и интернет-контент, содержащий ненормативную лексику.