/ Челябинский поэт стал лауреатом престижной литературной премии имени Андрея Белого

Традиционная награда победителя — советский рубль и алкогольный напиток.

Одна из самых престижных литературных премий России в скором времени приедет в Челябинск. Ее лауреатом стал поэт и культуртрегер Виталий Кальпиди. Творец 43 года развивает уральскую литературу. В 80–90 годы прошлого века Виталия Кальпиди официально именовали лидером уральского андеграунда. В 2017 году Кальпиди представил результаты своей работы в Уральской поэтической школе.

Виталий Кальпиди стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Литературные проекты» с формулировкой: «Виталий Кальпиди, вдохновитель, идеолог и организатор многочисленных масштабных проектов во благо уральской и русской поэзии: за тридцатипятилетний труд по созданию, документированию и продвижению Уральской поэтической школы и за сюжет-проект «Русская поэтическая речь-2016». — сообщили сайту «Первый областной» в издательстве Марины Волковой.

Церемония награждения состоится в Санкт-Петербурге 23 декабря. Виталию Кальпиди вручат материальную часть премии — 1 советский рубль, а также обязательный спутник награды — алкогольный напиток.

Отметим, что, несмотря на символичность награды, быть в числе финалистов премии Андрея Белого почетно. В свое время победителями в различных номинациях стали Геннадий Айги, Андрей Битов, Ольга Седакова, Саша Соколов, Виктор Соснора.



Виталий Кальпиди за долгую карьеру получил 7 премий: Премию Академии русской современной словесности за книгу «Ресницы» (1997), Премию имени Бориса Пастернака (2003), Большую премию «Москва-Транзит» (2004), Премию «Slovo» (2010), Премию ЛитератуРРентген-2011, Премию имени Павла Петровича Бажова за книгу «IZBRANNOE» (2016), Специальную Международную Волошинскую премию в номинации «Лучшая поэтическая книга за 2015 год на русском языке» за книгу «IZBRANNOE» (2016).