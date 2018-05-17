/ Литературный сквер в Челябинске стал сосновым бором

В центре города высадили деревья и цветы.

Десятки сосен расширили литературный сквер у Публичной библиотеки. Цветы и деревья высадили неравнодушные горожане. Теперь там целая аллея полутораметровых хвойных красавиц.

Литературный сквер Публичной библиотеки берет свое начало с 2015 года — именно тогда в столице Южного Урала появился первый литературный дворик. На небольшой территории за Публичкой росли деревца, представленные в творчестве знаменитых российских писателей и поэтов: два дуба — Александра Пушкина и Льва Толстого, яблоня Ивана Бунина, клен Сергея Есенина, черемуха Осипа Мандельштама, рябина Людмилы Татьяничевой, береза Виктора Астафьева, сосна Бориса Пастернака, сирень Александра Куприна. — напомнили в пресс-службе правительства области.

В прошлом году в конце лета территорию сквера расширили и облагородили. Его особенностью называют тот факт, что он сделан руками горожан.