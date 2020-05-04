Эксперт рассказал, когда в УрФО ждать пика заболеваемости коронавирусом

Определить срок позволила математическая модель.

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Уральском федеральном округе придётся на середину июня 2020 года. Тогда как другие округа пройдут его уже к середине мая. С чем это связно и откуда взялись такие прогнозы, изданию «РИА Новости» рассказал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Так, на сегодняшний день эксперты рассчитывают пики заболевания коронавирусной инфекцией с помощью математической модели. Расчёты ведутся по логарифмической кривой, построенной на данных по заболеваемости в различных округах России.

Например, в Москве пик ожидается в ближайшие дни, в Северо-Кавказском федеральном округе — на второй неделе мая, в Южном федеральном округе пик наступит в первой декаде декабря. А в Уральском федеральном округе он ожидается в середине июня.

«„Далекий“ пик эпидемии на Урале связан с самой большой неопределенностью данных, поэтому утверждать, что Урал позже всех пройдет пик эпидемии, будет некорректно»,— сообщил Агаси Тавадян.

Напомним, на сегодняшний день Россия находится на 8 месте по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В числе лидеров — США, Испания, Италия, Франция, Великобритания и другие.